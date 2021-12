Come ottenere i moduli per il pagamento della rottamazione ter?

Forse non tutti sanno che sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile richiedere o scaricare direttamente i bollettini delle rate della rottamazione ter, per i contribuenti che hanno un piano di pagamento ripartito in più di 10 rate. Come funziona il servizio on line?

Il servizio web dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione prevede di richiedere o scaricare direttamente i bollettini delle rate della definizione agevolata delle cartelle oggetto di rottamazione ter. Tra le funzionalità previste dal servizio web vi è quella di consentire agli utenti che hanno un piano di pagamento ripartito in più di 10 rate di ottenere gli ulteriori moduli da utilizzare per il versamento dell’undicesima rata in poi.

Il servizio è disponibile all’indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it e vi si può accedere anche senza le credenziali, inserendo solamente il proprio codice fiscale, allegando la documentazione richiesta per il riconoscimento e la certificazione sostitutiva con eventuale documenti a supporto.

La copia della comunicazione con gli ulteriori moduli per il pagamento sarà inviata all’indirizzo email indicato in sede di compilazione del form della richiesta. Una copia della “comunicazione e dei moduli di pagamento”, si legge sul sito web, è sempre disponibile anche nell’area riservata del portale. Il contribuente, infatti, può scaricare la documentazione collegandosi nell’apposita area riservata del sito internet di Agenzia delle entrate-riscossione, accedendo con SPID, CIE e CNS.

Come specificato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il servizio non è al momento disponibile per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli ambiti provinciali della regione Sicilia, ai quali verranno inviati, prima del 28 febbraio 2022, i moduli per il pagamento delle rate successive alla decima.

Inoltre, utilizzando il servizio web Verifica Stralcio è possibile sapere se i carichi contenuti nel proprio piano di definizione agevolata sono stati ammessi allo stralcio e quindi annullati, perché in possesso dei requisiti previsti dalla legge o esclusi dall’annullamento (D.L. n. 41/2021 decreto sostegni).

Se dalla verifica del piano di ammortamento dovesse emergere la presenza di carichi oggetto di annullamento, viene data la possibilità di stampare in autonomia i moduli per il pagamento. Inoltre, se si è in regola con il pagamento delle rate precedenti, si potranno utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme annullate relative ai carichi.

Per effettuare la verifica dello stralcio dei debiti nella definizione agevolata, occorre inserire nell’apposito form il proprio codice fiscale, il numero e la data della comunicazione inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’indirizzo email dove si vuole ricevere l’esito della verifica.

Per quanto concerne la data di pagamento della rottamazione ter, ricordiamo che il giorno ordinario di scadenza è fissato al 30 novembre 2021, così come ancora riportato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per il pagamento entro questo termine però sono ammessi cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

Tuttavia, è di questi giorni la notizia che ci sarebbe in arrivo una mini-proroga (non ancora ufficializzata) che farebbe slittare ancora di qualche giorno i pagamenti relativi alla rottamazione ter e il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN