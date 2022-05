Bonus Sud con modello di comunicazione aggiornato

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 107620 del 6 aprile 2022, ha aggiornato il modello di comunicazione (CIM) per richiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES). Il nuovo modello recepisce le ultime modifiche normative relative ai crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES.

L’art. 1, comma 175, della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) è intervenuto modificando l’art. 1, comma 98 della Legge n. 208/2015 al fine di adeguare il perimetro geografico di applicazione del credito d’imposta per gli investimenti al Sud a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La Carta degli aiuti era stata approvata dalla Commissione Europea con decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e poi, successivamente, integrata dalla decisione C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022 per definire le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti in deroga all’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

La modifica apportata dal comma 175 suddetto riguarda, in particolare, le imprese con strutture produttive situate nella regione Molise. Infatti la carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, così come modificata e integrata, ricomprende la regione Molise tra le aree in deroga, ai sensi della lettera a), art. 107, paragrafo 3, del TFUE, e l’Abruzzo tra quelle assistite in deroga, ai sensi della lettera c) dell’articolo 107, paragrafo 3 del TFUE.

Per quanto riguarda gli investimenti nelle ZES, l’art. 1, comma 316, lett. c) della Legge n. 160/2019 ha esteso ai beni acquistati entro il 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES di cui all’art. 5 del DL n. 91/2017. Proroga divenuta operativa in seguito all’approvazione da parte della Commissione Europea della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra riportate si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione (CIM). Nel nuovo modello, utilizzabile a partire dal 7 giugno 2022, è presente un nuovo riquadro all’interno del quadro B in cui è possibile indicare gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

La trasmissione potrà essere effettuata telematicamente utilizzando la versione aggiornata del software denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17).

