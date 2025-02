Il mercato del lavoro e le opportunità in evoluzione

Il mercato del lavoro italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione, con aziende sempre più orientate alla ricerca di figure altamente qualificate, capaci di adattarsi a scenari in continua evoluzione che aprono molteplici opportunità per i candidati. Anche in Friuli Venezia Giulia questa tendenza è evidente, con una crescente richiesta di professionisti in settori chiave come quello digitale, finanziario e giuridico.

CGN: un ambiente inclusivo per la crescita professionale

CGN rappresenta un punto di riferimento per chi desidera sviluppare la propria carriera in un ambiente dinamico e inclusivo. La nostra realtà si distingue per un equilibrio di genere significativo e per una forte valorizzazione delle competenze, indipendentemente dall’età e dal background professionale. In particolare, diamo grande spazio ai professionisti senior, il cui contributo è essenziale per la nostra software factory.

Un aspetto che testimonia il benessere dei nostri collaboratori è il turnover negativo dell’8%. Questo dato riflette un modello organizzativo partecipativo, che permette a ciascun membro del team di esprimersi e contribuire attivamente.

La leadership diffusa e la cultura del miglioramento continuo sono le basi del nostro approccio, creando un ambiente lavorativo dove squadra e collaborazione sono il comune denominatore.

I profili più ricercati: le professioni del futuro

In un contesto lavorativo in costante evoluzione, alcune figure professionali sono particolarmente richieste. Tra queste troviamo:

Esperti digitali : sviluppatori software, ingegneri informatici, specialisti in cybersecurity, analisti di dati e digital marketing specialist, fondamentali per trasformare le informazioni in strategie di successo.

: sviluppatori software, ingegneri informatici, specialisti in cybersecurity, analisti di dati e digital marketing specialist, fondamentali per trasformare le informazioni in strategie di successo. Tecnici specializzati : ingegneri meccanici, elettronici e industriali, oltre a periti esperti in automazione e robotica.

: ingegneri meccanici, elettronici e industriali, oltre a periti esperti in automazione e robotica. Professionisti economici e finanziari : commercialisti, consulenti fiscali, analisti finanziari ed esperti in compliance e normativa aziendale.

: commercialisti, consulenti fiscali, analisti finanziari ed esperti in compliance e normativa aziendale. Operatori sanitari: infermieri, tecnici di laboratorio e professionisti della riabilitazione.

Anche in Friuli Venezia Giulia il mercato del lavoro segue queste dinamiche, con una forte attenzione ai settori manifatturiero, digitale e giuridico, che offrono quindi le maggiori opportunità.

Crescere con CGN: unisciti al nostro team

Siamo costantemente alla ricerca di nuovi talenti nelle discipline economiche, giuridiche e informatiche. Per supportare l’inserimento e la crescita professionale, abbiamo sviluppato percorsi formativi su misura. Tra questi spicca il Bootcamp 4Dev, un programma intensivo pensato per sviluppare competenze tecniche e soft skills essenziali per il mondo dello sviluppo software.

Cosa cerchiamo in un candidato?

Oltre alle competenze tecniche, diamo grande valore a chi affronta le sfide con entusiasmo, curiosità e spirito collaborativo.

Determinazione e proattività : apprezziamo chi non si arrende di fronte agli ostacoli e trova soluzioni innovative.

: apprezziamo chi non si arrende di fronte agli ostacoli e trova soluzioni innovative. Capacità relazionali e spirito di squadra : il successo nasce dalla collaborazione e dalla capacità di comunicare e ascoltare gli altri.

: il successo nasce dalla collaborazione e dalla capacità di comunicare e ascoltare gli altri. Autenticità e trasparenza : cerchiamo persone che credano nei nostri valori e sappiano esprimere idee e opinioni in modo costruttivo.

: cerchiamo persone che credano nei nostri valori e sappiano esprimere idee e opinioni in modo costruttivo. Curiosità e mentalità aperta: l’apprendimento continuo è una delle chiavi del nostro successo.

Se desideri entrare a far parte di un’azienda che investe nella crescita delle persone, scopri le nostre posizioni aperte.

Marzia Sederino – Centro Studi CGN